D'Aversa demolisce Di Bello: "Non faccia il simpatico, arbitri bene"

“E’ inutile che l’arbitro faccia il simpatico nell’intervallo. Deve fare il simpatico in campo, dirigendo bene”. Roberto D’Aversa è infuriato quando si presenta ai microfoni di Sky Sport.

Tutto gira intorno al rigore non concesso al Parma nel finale per la trattenuta di Acerbi ai danni di Cornelius. “A fine partita ho portato via i calciatori, inutile stare a discutere, le immagini sono chiare – aggiunge il tecnico dei crociati -. Se l’arbitro fosse andato a vedere è chiaro che avrebbe dovuto dare il rigore. Non voglio creare comunque alibi ai miei giocatori, ma sottolineare quello che si è visto stasera, sennò prendiamo in giro una città e i tifosi. Non andare a vedere il Var vuole dire non essere corretti, anche se non voglio giudicare l’arbitro e la terna”

SPORTAL.IT | 09-02-2020 20:38