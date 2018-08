D'Aversa è pronto per la sfida impossibile

Prima sconfitta in campionato per il Parma, che dopo il pareggio contro l’Udinese perde a Bologna contro la Spal. Il tecnico dei crociati Roberto D’Aversa ha commentato la gara in conferenza stampa, esprimendo delusione soprattutto per la mancata reazione allo svantaggio: “Fino a che il risultato era in equilibrio ci siamo ben comportati, ma dopo essere andati sotto mi aspettavo che continuassimo a giocare per cercare di mettere in difficoltà una squadra come la Spal ben organizzata. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma dopo il loro gol non abbiamo avuto reazione, per poi negli ultimi dieci minuti creare un paio di occasioni ma più per forza d’urto che per costruzione di gioco".

"Ci capiterà di andare sotto – ha proseguito D'Aversa – dovremo essere bravi in quel caso a fare gioco e reagire, ma purtroppo ci vorrà del tempo perché la squadra raggiunga una condizione ottimale”

A proposito di condizione, è piaciuto lo scorcio di gara giocato da Gervinho, che potrebbe anche giocare da titolare nell’attesissima gara contro la Juventus: "Ha fatto abbastanza bene, ma anche lui deve trovare la condizione fisica ottimale. La Juventus? Parma è una città vive per alcune gare speciali, so quanto questa partita sia importante. Sarà difficile, ma dovremo provare a prendere punti anche con squadre più attrezzate".

SPORTAL.IT | 26-08-2018 22:10