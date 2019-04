D'Aversa fa il punto sugli infortunati

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha analizzato in conferenza stampa la situazione degli infortunati della squadra crociata.

"E' un bollettino di guerra, Ceravolo viene con noi ma valuteremo domani. Gervinho non ci sarà, Bruno Alves farà accertamenti oggi ma difficilmente sarà della gara. Leo Stulac doveva rientrare sabato ma anticipiamo un po' i tempi nel caso in cui ci sia bisogno. Non dobbiamo piangerci addosso, dovremo avere ancora più forza di gruppo in un campo difficile in cui ci sarà una vera e propria battaglia, sportivamente parlando".

SPORTAL.IT | 02-04-2019 15:20