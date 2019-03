D'Aversa fa un appello ai tifosi

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla alla vigilia del match contro il Genoa: "Non ho mai cercato alibi, ma nell'arco del campionato abbiamo spesso affrontato gare con difficoltà numeriche per infortuni: Sierralta, Bastoni e Dimarco stanno rientrando con tempistiche diverse e avere assenze a lungo ti porta un grande dispendio di energie".

"Barillà ha fatto di tutto per esserci ma non sar convocato, non ha fatto alcun allenamento con la squadra. Per Stulac i tempi saranno abbastanza lunghi, Ceravolo è rientrato, il resto è a disposizione. Quel che dobbiamo fare è cercare di concedere meno gol, lavorando sulla compattezza e facendo prevalere la nostra voglia su quella dell'avversario".

D'Aversa chiama a raccolta il pubblico: "Mi piacerebbe vedere un Tardini molto simile a quello visto con la Reggiana in Lega Pro, per noi è una gara molto importante, in caso di risultato pieno ci avvicineremmo al nostro obiettivo".

SPORTAL.IT | 08-03-2019 16:25