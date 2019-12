D'Aversa: "Gattuso? Meglio pensare a noi stessi"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa in conferenza stampa ha presentato la sfida contro il Napoli rivoluzionato dall'arrivo di Gattuso: "Credo che il loro sistema di gioco sarà il 4-3-3, sulle situazioni da campo abbiamo ragionato su di noi e sulle loro caratteristiche. L'allenatore farà delle scelte, Insigne giocherà, ci sarà un dubbio a destra. Io ho le mie difficoltà di scelte, questa settimana ho qualche dubbio".

"Le difficoltà ci sono perché c'è meno materiale su cui lavorare. Sapendo come ha lavorato in passato Gattuso, chiaramente si può supporre il sistema di gioco ma quello che fanno sul campo non c'è materiale da analizzare se non le partite del Milan. Detto questo quello che dobbiamo essere bravi noi è a lavorare su noi stessi".

SPORTAL.IT | 13-12-2019 13:25