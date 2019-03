D'Aversa: "Gervinho? Non ha visto i compagni"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato dopo la vittoria contro il Genoa: "Il gol divorato da Gervinho? Gli ho detto che se il Genoa avesse pareggiato, non sarebbe andata bene per lui. Però mi ha detto che non ha visto i compagni. Di solito lui tecnicamente è molto pulito, ma in questa occasione ha sbagliato lo stop. Quando uno cerca a tutti i costi i gol, poi non lo trova. Tuttavia io credo nella sua buona fede, lui ha detto di non aver visto i compagni. Devo fidarmi di lui, non è mai stato egoista. La mia era una battuta, non montiamo casi", le sue parole a Sky.

L'utilizzo di Schiappacasse: "Io sono dispiaciuto, perché oggi si è riscaldato dall'inizio del secondo tempo ma non è entrato. Il ragazzo ha qualità importanti, è un giocatore imprevedibile. Il dispiacere è quello di non riuscire ad accontentare tutti: sicuramente, per come si è allenato in settimana, avrebbe meritato di giocare, però ho dovuto fare delle scelte. In ogni caso avrà tempo per togliersi le sue soddisfazioni", riporta Parmalive.

SPORTAL.IT | 09-03-2019 20:45