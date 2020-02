D'Aversa: "Gervinho? Un passo l'ha fatto"

Il tecnico del Parma D'Aversa conferma che il caso Gervinho è in via di risoluzione. L'attaccante ivoriano dopo il pasticcio di fine mercato ha incontrato l'allenatore e i compagni per chiarirsi, e a breve potrebbe essere reintegrato in rosa: "Per Gervinho ho già detto molto, la società ha deciso per alcune valutazioni, il tempo porterà ad una scelta. Un passo lui lo ha fatto, abbiamo a disposizione un gruppo intelligente, credo che alla fine la situazione si sistemerà. Non è tra i convocati", ha detto il mister degli emiliani in conferenza stampa.

Sull'utilizzo di Kulusevski, rientrato dall'infortunio: "Per Kulu che rientra dall'infortunio, più gli dò minutaggio più rischia una ricaduta. Dobbiamo pensare a non perderlo. Tatticamente è importantissimo, così come Karamoh che con la Lazio attaccando la profondità è importante ma questa settimana ha iniziato ad allenarsi con l squadra, senza situazione di partita. La scelta giusta era mandarlo con la Primavera".

SPORTAL.IT | 08-02-2020 14:57