D'Aversa ha una certezza per il mercato

Dopo la vittoria di Napoli nell'ultima trasferta prima della sosta natalizia il Parma cerca a Bergamo un altro colpo esterno per mantenere l'ottima classifica ottenuta dopo 17 giornate.

In casa del miglior attacco del campionato, però, per gli emiliani sarà dura. Roberto D'Aversa ne è consapevole: "L'Atalanta sta lavorando benissimo, sotto tutti i punti di vista, societario e in campo – ha detto l'allenatore del Parma in conferenza stampa – È la squadra che ha fatto più gol in campionato, ha un potenziale importante e sono forti fisicamente. Dovremo essere bravi a lavorare di reparto e nei duelli personali. Noi andremo a Bergamo vogliosi e umili per cercare di fare risultato: Sappiamo sarà dura, ma nulla è impossibile”.

Nonostante l'ottimo rendimento la rosa potrebbe subire importanti novità a gennaio. D'Aversa glissa, ma assicura i tifosi sulle motivazioni di Kulusevski nonostante la cessione alla Juventus sia già stata definita: "La società e il direttore sportivo sanno bene cosa fare e di cosa c'è bisogno, noi dobbiamo pensare alla gara di domani. Kulusevski è riconoscente nei confronti del Parma e pronto per la gara di domani. Vuole continuare a crescere e dimostrare tutte le sue qualità".

SPORTAL.IT | 05-01-2020 18:39