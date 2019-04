D'Aversa: "Il pari ci sta stretto"

Roberto D'Aversa analizza così l'1-1 con il Milan: "Per l'interpretazione della gara il pareggio forse ci va un po' stretto. Il dispiacere è di non aver portato punti a casa, siamo rimasti equilibrati e convinti di poter recuperare il risultato. Indipendentemente dal sistema di gioco è sempre l'interpretazione a fare la differenza".

Milan in affanno: "Non mi piace entrare in casa d'altri, posso dire che la mia squadra oggi ha risposto alla grande. Anche l'orario ha inciso parecchio, Rino è bravissimo a trovare le soluzioni e risolvere le sue problematiche. Devo pensare dentro casa mia, pur avendo un passato felice in rossonero".

SPORTAL.IT | 20-04-2019 15:11