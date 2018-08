D'Aversa: "Il processo? Fatto spiacevole"

Ci sarebbe da pensare al rush finale del mercato, che deve ancora regalare diversi volti nuovi alla rosa del suo Parma, ma alla vigilia del debutto ufficiale della stagione che segnerà il ritorno in A, in Coppa Italia contro il Pisa, Roberto D’Aversa vuole solo sfogarsi per le sofferenze vissute durante l’estate a causa del processo per il presunto illecito sportivo della partita contro lo Spezia, finito in un nulla di fatto dopo l’annullamento della penalizzazione di cinque punti:

"Arriviamo con un po' più di entusiasmo a questa gara, visto il verdetto finale di una situazione spiacevole che non ci ha fatto vivere il tutto in maniera serena: finalmente si pensa al calcio giocato, affrontiamo questa gara di Coppa Italia e poi si penserà al campionato" le parole di D'Aversa in conferenza stampa.

Il tecnico abruzzese mette in guardia da brutte figure, l’avversario è di qualità: "Di fronte avremo una buona squadra costruita per fare un campionato di vertice e che nel precedente turno ha eliminato un club di Serie B. Non potremo sottovalutarla, servirà la determinazione dei giorni migliori”.



SPORTAL.IT | 11-08-2018 20:30