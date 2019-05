D'Aversa: "Il ritiro non serve a nulla"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha escluso il ritiro dopo la brutta sconfitta con il Bologna: "Il ritiro non è la soluzione per risollevare la situazione a livello mentale: a differenza di una volta non è un momento di aggregazione, i ragazzi stanno col telefonino…. Questo è il momento di sentirci responsabili ma anche di stare calmi, abbiamo ancora la possibilità di salvarci e ce la siamo creati durante tutto il campionato".

"Il problema è che si è perso quell’equilibrio che si era trovato nell’ultimo periodo, vero che c’erano delle assenze importanti a centrocampo ma a me non piace cercare scusanti".

SPORTAL.IT | 14-05-2019 08:34