D'Aversa lancia Karamoh

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla così della partita di campionato contro l'Inter: "Andiamo in uno stadio importante contro una squadra molto forte, vorrei che la mia squadra giocasse in maniera volenterosa per metterli in difficoltà. Deve esserci la convinzione di fare il risultato, ma passa molto sia dagli avversari, sia dalla nostra voglia".

Mancheranno Cornelius e Inglese: il tecnico dei crociati potrebbe lanciare Karamoh dal primo minuto. "Magari anche sotto l'aspetto mentale può contare molto essendo lui un ex. Dovremo essere bravi a mantenere la partita in equilibrio e fare entrambe le fasi, indipendentemente da chi giochi".

SPORTAL.IT | 25-10-2019 15:21