D'Aversa: "Li vedo tutti bene"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa a Sky ha parlato dopo il primo giorno di ritiro a Collecchio: "E’ stato bello ritrovare i ragazzi e constatare che la maggior parte di loro stia bene. Con questo ritiro e la ripresa degli allenamenti abbiamo portato rispetto a tutte quelle persone che hanno fatto sì che potessimo stare dietro al protocollo, anche se poi due giorni prima della partenza è stato modificato. Però c’è gente che in queste settimane qui ha lavorato per metterci a disposizione la struttura e per far sì che fosse tutto in regola", sono le parole riportate da parmalive.

La preparazione in vista della ripresa del campionato: "Ragioniamo sul fatto che quando si riprenderà si giocherà ogni tre giorni: sotto l’aspetto lavorativo non è semplice sia per i giocatori che per lo staff. E’ una situazione anomala che non è mai esistita prima di ora, bisogna lavorare giorno dopo giorno ma programmare sul dubbio non è semplice".

Sugli stadi vuoti: "Non è il calcio che piace a tutti noi. Ma è giusto che si riparta, sapendo che non sarà la stessa cosa. Sono passati due mesi ma c’è ancora troppa incertezza, in molti magari pensano al proprio orticello quando in questo momento si dovrebbe pensare al bene comune, che è quello di salvaguardare il campionato“.

SPORTAL.IT | 19-05-2020 11:50