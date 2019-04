D'Aversa: "Meno male che si gioca subito"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla alla vigilia del match contro il Torino. "Il tempo per ricaricare le pile è poco, è normale che ci sia del malumore per l'ultima partita persa in quel modo, ma il calcio è bello anche perché ti da subito la possibilità di tornare in campo e cercare di migliorare su cosa non si è fatto bene".

"Nel primo tempo loro hanno avuto un atteggiamento migliore rispetto a noi, nella ripresa il contrario: sotto l'aspetto motivazionale bisogna dunque cercare di fare qualcosa di più. Inutile fare polemica e quant'altro sull'ultimo episodio, pensiamo a migliorare perché in questo momento i punti sono importanti e non c'è tanto margine per recuperare".

"Il Torino è una squadra fisica con individualità importanti come Belotti e Ansaldi, ora sta trovando anche continuità. Per cercare di fare risultato devi essere il primo a crederci, come già accaduto nel girone d'andata dobbiamo essere consapevoli di poter fare risultato contro chiunque, contro l'Atalanta per 70 minuti si è fatto bene contro una squadra forte e che ieri sera ha dimostrato il proprio potenziale: con sacrificio e compattezza non è detto non si possa fare risultato anche domani".

SPORTAL.IT | 05-04-2019 17:24