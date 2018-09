D'Aversa mette in guardia il Napoli

Durante la conferenza stampa, Roberto D'Aversa ha analizzato il prossimo avversario del Parma: "Domani sfidermo una squadra forte, allenata da uno dei migliori allenatori. Ancelotti ha dimostrato tanto a livello europeo e ora sta cercando di dare le sue idee al Napoli".

"Si giocano due gare ravvicinate, può mancare la brillantezza – notifica D'Aversa -. Sarà importante l'aspetto mentale. Quando ci sono tre partite in una settimana è normale che ci siano dei cambiamenti".

In chiusura il tecnico degli emiliani ha voluto mettere in guardia il Napoli: "E' vero, a centrocampo abbiamo qualche difficoltà numerica ma in attacco e in difesa siamo ben coperti. E poi c'è Gervinho, che anche contro la Spal ha creato due occasioni da gol. Quando è in possesso di palla, è un giocatore devastante".

SPORTAL.IT | 25-09-2018 15:25