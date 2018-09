D'Aversa mette in guardia il Parma

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Empoli: "A fine allenamento oggi abbiamo avuto un problema con Sierralta che non è convocato, come Inglese, perché dopo Napoli non ha recuperato dalla botta presa in partita. Rientra invece Biabiany. Ceravolo è sempre stato abituato a giocare dall'inizio, non è semplice per lui interpretare questo nuovo ruolo ma sta crescendo, con il Cagliari ha fatto abbastanza bene e ha avuto un'occasione, confido molto in lui perché pur non avendo giocato molto in serie A può fare bene, se uno è abituato a segnare può farlo sempre, chiaro che in una categoria superiore c'è più difficoltà, più fisicità, deve essere più bravo a crearsi situazioni in partita, se in serie B ci sono più errori, in A ce ne sono meno".

"L'Empoli sta portando avanti un percorso da circa cinque anni, a parte il periodo con Vivarini, un percorso fatto di precisi principi di gioco, lo ha dimostrato l'anno scorso meritando la vittoria del campionato e lo sta dimostrando anche in serie A dove e' nelle prime 10 per possesso palla".

SPORTAL.IT | 29-09-2018 16:45