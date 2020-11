D'Aversa, no all'estero: aspetta la A

Sul taccuino di diversi club di Serie A e B e Roberto D’Aversa è solo in attesa della chiamata giusta. Che deve arrivare dall’Italia.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, l’ex allenatore del Parma, ancora sotto contratto con la società emiliana fino al 2022, avrebbe infatti rifiutato una ricca proposta dal Pyramids, formazione della massima serie egiziana.

La volontà del tecnico di origini abruzzesi è quella di restare in Italia, preferibilmente in Serie A: oltre che allo stesso Parma, il nome di D’Aversa è stato accostato alle panchine di Crotone e Torino, attualmente in coppia all’ultimo posto della classifica con un solo punto, e a quello della Fiorentina.

OMNISPORT | 02-11-2020 16:22