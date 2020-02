Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa al Corriere dello Sport mette in guardia i suoi: "Il fatto che siamo andati bene, non ci deve far affrontare il resto del campionato in maniera più rilassata. I 32 punti in classifica devono essere uno spunto per confermarci e migliorare da qui alla fine".

I crociati possono puntare all'Europa League, anche se il tecnico gialloblu per ora vola basso: "Il traguardo resta lo stesso, la salvezza".

SPORTAL.IT | 07-02-2020 13:06