D'Aversa non si abbatte: 'Bene per un'ora'

Il più brutto Parma della stagione cede nettamente all’Atalanta e incappa nella seconda sconfitta consecutiva.

Il risultato è maturato nel secondo tempo, e la gara si è sbloccata solo su autorete, ma i crociati hanno sofferto le iniziative della squadra di Gasperini per tutta la partita.

Il tecnico Roberto D’Aversa ha commentato la gara ai microfoni di 'Sky Sport', senza però bocciare in toto la prova della squadra: “Abbiamo tenuto testa per un'ora ad una squadra molto forte, senza sfruttare diverse occasioni per segnare, poi abbiamo concesso un gol evitabile. Abbiamo subito gol proprio nel nostro miglior momento e come successo in altre occasioni ce lo siamo quasi fatti da soli. Se si commettono certi errori recuperare contro una squadra così forte non è facile".

Fuori partita Gervinho, che il tecnico ha però lasciato in campo fino alla fine. D’Aversa spiega il perché: "Quando sta bene cerco di tenerlo sempre in campo, perché può fare gol da un momento all'altro e tiene in apprensione le difese avversarie. Questi novanta minuti gli serviranno per la prossima gara. Adesso pensiamo al Frosinone e speriamo di poter avere presto tutta la rosa a disposizione".

SPORTAL.IT | 27-10-2018 19:05