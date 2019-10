D'Aversa parla delle condizioni di Inglese

Il tecnico del Parma D'Aversa si complimenta con la squadra per la roboante vittoria contro il Genoa: "Perdere due giocatori come Inglese e Bruno Alves dispiace ma Dermaku e Cornelius hanno meritato. I ragazzi hanno dimostrato di voler il risultato a tutti i costi. Dobbiamo essere bravi a rimanere equilibrati, sia quando si vince sia quando il risultato non si porta a casa".

A proposito di Inglese, "lunedì i medici lo valuteranno, sono escluse fratture".

Sulla prestazione di Scozzarella: "Matteo sa cosa voglio in quel ruolo, è un giocatore importante. Dobbiamo essere bravi a ragionare che spesso e volentieri in passato ha avuto problemi, dobbiamo gestirlo. Cercheremo di lavorare affinché duri per tutti i novanta minuti".

SPORTAL.IT | 20-10-2019 20:53