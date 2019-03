D'Aversa: "Parma senza obiettivi? E' falso"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa in un'intervista a Sky parla dopo la sconfitta con l'Atalanta: "Siamo abituati a non crearci degli alibi, non dobbiamo essere negativi. Dobbiamo cercare di dare il massimo e di fare prestazioni come quella di oggi. Volevamo cancellare la gara di Roma, ci siamo riusciti solo a livello di prestazione".

"Siamo senza obiettivi? No no, l'obiettivo ce l'abbiamo ben chiaro in mente, non dimentichiamo da dove siamo partiti. Dobbiamo essere solo soddisfatti di quanto stiamo facendo, l'obiettivo è quello di salvarci". Destano preoccupazione le condizioni di Gervinho: "Dovrà essere il dottore a delucidarci sulla situazione".

SPORTAL.IT | 31-03-2019 15:15