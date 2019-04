D'Aversa: "Per occasioni meglio noi"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha commentato così il pareggio con il Sassuolo: "E' un punto importante per classifica e morale. Sotto l'aspetto del palleggio e della trama di gioco ha fatto meglio il Sassuolo, ma aver sbagliato il rigore ci fa recriminare. Avevamo tante assenze, ho dovuto fare due cambi obbligati, Siligardi e Rigoni, credo che la squadra abbia fatto bene, i ragazzi hanno dato il massimo", sono le parole riportate da Tuttomercatoweb.

L'analisi del match: "Nel primo tempo ha fatto meglio il Sassuolo per il gioco, ma per occasioni meglio noi, visto che abbiamo avuto un rigore. Nel secondo tempo anche loro hanno avuto le loro occasioni. Nel complesso il pareggio è giusto e, per le assenze che avevamo, va bene così".

Il rigore sbagliato: "I rigori li sbaglia chi ha la personalità di presentarsi a batterli, per cui non gli rimprovero nulla, anche perchè di fronte aveva Consigli, uno dei migliori. Questa squadra si sta ricompattando, sono due partite che non subisce gol".

