D'Aversa: "Più netto il rosso a Gagliardini"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa applaude i suoi ragazzi a 'Radio Anch'io Sport', su Rai Radio1, dopo la vittoria contro l'Inter: "Per la voglia con cui i miei ragazzi sono scesi in campo, alla fine sono stati premiati. Siamo entrati in campo senza precluderci la possibilità di portare a casa un risultato. A volte pare che le cose siano già scritte, Dimarco è entrato al posto di Gobbi, che si è fatto male, e ha risolto la partita. Questa vittoria è un premio per la mia squadra che finora aveva raccolto meno di quel che meritava".

Il rigore chiesto dall'Inter: "Non per fare polemica, ma era più netto il rosso non dato a Gagliardini del presunto rigore. Se c'è il Var non deve esserci la libera interpretazione ma regole più decise. Non ci deve essere più il dubbio o la soggettività dell'arbitro ma una interpretazione netta".

SPORTAL.IT | 17-09-2018 12:10