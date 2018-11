D'Aversa: "Primo tempo eccelso"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha analizzato la vittoria nel derby contro il Sassuolo.

"Il primo tempo è stato eccelso, il rigore ci ha innervosito e abbiamo smesso di giocare. Nel secondo tempo il Sassuolo ha cresciuto, il Parma è stato bravissimo a concedere pochissimo. Abbiamo meritato la vittoria sia per occasioni create che per il gioco espresso".

I crociati sono sesti: "La gratificazione per me come allenatore non è solo la partita, ma tutto il lavoro che vedo in settimana e che poi la domenica si trasforma in questi risultati. Parma catenacciaro? Non si può parlare di Parma catenacciaro dopo la partita di Torino e dopo quanto fatto oggi. Ci sono stati tanti infortuni e va reso merito a quello che hanno fatto i ragazzi".

SPORTAL.IT | 25-11-2018 15:25