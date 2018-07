D'Aversa pronto ad aprire il libro

"Spezia-Parma? La nostra Serie A è stata strameritata" assicura a Rai Sport il tecnico del Parma Roberto D'Aversa.

"Se vado a ragionare sulla partita di La Spezia, perché tutte le problematiche le stiamo avendo su quella partita per dei messaggi inviati da un calciatore, nessuno può metterla in dubbio perché negli ultimi 25 anni di carriera che ho fatto non c’è stata partita più viva e più accesa – aggiunge -. Era molto sentita anche dai tifosi. E’ inverosimile per me parlare di questa situazione. Delle problematiche ci sono state altrove però siamo noi a dover subire questa situazione ma nessuno potrà toglierci quello che abbiamo fatto col sudore e con il sacrificio".

"E’ stato inverosimile già da quest’estate sporcare tutta la promozione ed il nostro percorso per dei messaggi che le persone preposte dovranno giudicare. Leggendo il testo dei messaggi però mi sembra assurda tutta questa storia, e il voler mettere in dubbio una categoria. A me ha dato fastidio che sia stata macchiata la promozione, so cosa abbiamo fatto a livello di fatica e sudore e tutto ciò che ci ha permesso di conquistare il secondo posto. Noi lo abbiamo conquistato sul campo, poi se altri vogliono conquistare questa Serie A tramite processi non mi riguarda. A me piace guardare in casa mia, poi se un giorno il verdetto sarà diverso da quello che ci aspettiamo, magari mi toglierò io qualche sassolino".

