D'Aversa racconta l'emozione della ripartenza

Intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti Convocati", l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha raccontato le emozioni dei giorni immediatamente precedenti alla ripresa del campionato.

Gli emiliani saranno tra i primi a tornare in campo, il 20 giugno per il recupero in casa del Torino.

"C'è entusiasmo in tutti, la società ha operato tenendo in considerazione il protocollo – ha detto il tecnico – Abbiamo potuto sfruttare la struttura vicino, i primi giorni ho chiesto ai ragazzi di rimanere in ritiro. Poi hanno cambiato e facevo fatica a tenerli, saremmo stati gli unici".

D'Aversa ha poi espresso soddisfazione per la novità delle cinque sostituzioni: "Avere una rosa lunga porta vantaggi perché non si parla solo di una settimana con 3 partite, ma di un periodo lungo. Poter cambiare cinque giocatori farà la differenza e molto dipenderà anche dal clima".

SPORTAL.IT | 05-06-2020 20:23