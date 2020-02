D'Aversa recupera Kulusevski

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa alla vigilia della partita di campionato contro il Torino ha annunciato il ritorno di Kulusevski: "Si è aggregato in gruppo definitivamente da ieri. Fa parte dei convocati, deciderò all'ultimo se impiegarlo dall'inizio. Bisogna valutare fino all'ultimo".

La situazione del resto della squadra: "Darmian si è allenato con la squadra ma non sta benissimo, inoltre va aggiunto che pur avendo gestito Laurini, che ha preso una botta, non farà parte dei convocati. I ragazzi hanno dimostrato di far bene indipendentemente dal numero degli assenti, sono abbastanza fiducioso sugli undici e su chi subentrerà".

SPORTAL.IT | 22-02-2020 15:25