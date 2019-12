D'Aversa sa come battere la Sampdoria

A due giorni dal successo in Coppa Italia con il Frosinone, Roberto D'Aversa ha fatto la conta per la gara contro la Sampdoria: "In lista convocati l'unico che potrebbe non essere disponibile è Scozzarella ma viene con noi per lavorare. Nei convocati sono tutti disponibili. Gervinho ha fatto un lavoro differenziato per una botta, Cornelius valuteremo se farlo partire dall'inizio o part-time. Bruno Alves tutto a posto".

Sulla formazione blucerchiata: "In casa ha perso solo con Inter e Lazio, con Ranieri tolta l'ultima gara aveva subito meno gol. Gli attaccanti stanno vivendo un buon momento ma da quando è arrivato Ranieri hanno fatto cose importanti. Dobbiamo ragionare sui numeri e che fino a Cagliari aveva subito meno gol".

"Contro la Samp per uscire con un risultato positivo non possiamo partire pensando di fare una partita difensiva, zero assoluto. Per uscire con un risultato importante, e lo dimostra che lì hanno vinto solo Inter e Lazio, dobbiamo essere bravi soprattutto quando abbiamo la palla noi" ha concluso D'Aversa in conferenza stampa.



SPORTAL.IT | 07-12-2019 14:49