D'Aversa: "Siamo stati degli ingenui"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter: "Siamo partiti meglio nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo sofferto, il rammarico è aver subito gol dopo che ci eravamo sistemati in difesa, a causa di una nostra ingenuità. Se gli episodi fossero stati dalla nostra parte avremmo parlato di un altro risultato".

La prestazione di Inglese: "E' il classico centravanti completo, che fa entrambe le fasi. E' il primo a difendere, ma non perde lucidità sotto porta. Aveva qualche problemino al polpaccio e all'adduttore, ma è sempre un giocatore che mette in difficoltà gli avversari. Per quanto riguarda il mio pensiero, per me può giocare titolare in Nazionale", le parole a Dazn.

SPORTAL.IT | 09-02-2019 23:05