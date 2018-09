D'Aversa tranquillizza Gattuso

Il "fantasma" di Antonio Conte aleggia su diverse panchine del calcio italiano ed internazionale. Il tecnico salentino è costretto a stare a guardare dopo l’esonero subito dal Chelsea, quando l’inizio dei campionati in Europa era ormai troppo imminente per far pensare a ribaltoni sul fronte allenatori. Inevitabile quindi che il suo nome venga avvicinato alle squadre in crisi o che non stanno ottenendo risultati soddisfacenti, come la Roma, anche se da ancora più tempo l’ex ct azzurro è indicato come il potenziale erede di Rino Gattuso al Milan.

Roberto D’Aversa conosce bene Conte per averlo avuto come vice a Siena, nella stagione 2005-2006, prima esperienza in panchina del futuro allenatore della Juventus. Il tecnico del Parma ha detto la propria sul possibile rientro nella mischia del collega in un’intervista concessa a 'Radio Sportiva': "Io ho avuto la fortuna di avere una società che è rimasta sempre ferma nelle proprie idee anche quando il tecnico veniva messo in discussione, credo che bisogna dare tempo ai tecnici di lavorare per provare a sistemare le cose. Quanto a Conte, conoscendo la persona credo sia voglioso di tornare, ma ho la sensazione che non prenderebbe una squadra in corsa. Ha bisogno di iniziare un percorso, non credo accetterebbe di subentrare a stagione già iniziata".

SPORTAL.IT | 17-09-2018 22:00