D'Aversa: "Un grande gruppo"

Roberto D'Aversa commenta così la strepitosa vittoria del Parma a Genova: "Un plauso ai ragazzi che hanno dimostrato nelle difficoltà di essere un grande gruppo. Oggi, più che degli assenti, parlerei di quei ragazzi che hanno dimostrato di meritare la categoria".

"Finora il Genoa aveva sempre vinto in casa. Andare sotto, in questo stadio, non è facile. Se si deve analizzare l'arco della partita però è stato meritato. Quello che è importante è portare i punti a casa. L'organizzazione si esalta quando gli interpreti lo fanno in maniera eccelsa. Per quanto riguarda il fatto di aver inserito altri giocatori, è chiaro che in settimana io faccio delle valutazioni. E' importante per me coinvolgere più giocatori possibile".

Ora il Parma è in zona Europa: "Se mi chiedi qual è l'obiettivo nostro, è la salvezza. Il nostro più grande errore è alzare l'asticella. Dobbiamo lottare col coltello fra i denti per ottenere il maggior numero di punti possibili".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 15:10