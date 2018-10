David Beckham, notte di bagordi a Parigi

Sguardo stanco e sorriso colpevole. Eppure l’allegria negli occhi di David Beckham è rimasta immutata, l’eterno ragazzino ha strappato per l’ennesima volta consensi da ogni angolo del pianeta con un semplice selfie. Il mitico David Beckham per la prima volta non riesce a nascondere il passare degli anni, eppure la fotografia appena postata all’Haig Club Man di Parigi rivela tutta la forza e la simpatia di un uomo che non ha mai smesso di divertirsi. Il selfie è stato scattato dall’ex campione della nazionale inglese e del Manchester United dall’Haig Club di Parigi: alle spalle di Beckham lo splendido panorama di Parigi con la Torre Eiffel che fa capolini ai primi bagliori dell’alba.

Lo sguardo di David non appare totalmente vigile e il sorrisetto birbante potrebbe far pensare a una notte di bagordi che però, pur rendendo l’immagine di Beckham un po’ più stanca e provata del solito, rivela anche uno spirito ancora giovane e voglioso di divertimento e gioia di vivere. E la foto in pochi minuti ha fatto il giro del mondo, con i follower che si complimentano per la bellezza del panorama, e le follower che invece fanno i complimenti al soggetto della fotografia. Interessante notare come Beckham sia un personaggio amato davvero in ogni angolo del mondo, dal momento che arrivano commenti positivi anche dall’Iran e dalla Turchia, dove i fan più sfegatati, avvertendo l’insolita vicinanza del fuoriclasse inglese, che invece solitamente vive a Los Angeles, hanno sperato in una capatina del loro idolo nei loro paesi.

SPORTEVAI | 18-10-2018 12:42