David Blatt tiene il profilo basso

David Blatt, il coach dell'Olympiacos Pireo, tiene il profilo basso in vista della gara di giovedì. "Milano è in grado di fare grande prestazioni, possiede un roster completo, con giocatori forti ed esperti: per vincere dovremo giocare a livello altissimo" dice lo statunitense naturalizzato israeliano.

"Dovremo essere molto attenti ai dettagli. Come abbiamo fatto nel nostro ultimo incontro, sarà fondamentale difendere bene per poi preoccuparsi di attaccare. Con i ritmi elevati abbiamo dato il meglio, ma giocheremo in trasferta e dovremo essere cauti" aggiunge Blatt.

SPORTAL.IT | 13-03-2019 21:30