David flop alla Juventus ma leader del Canada: il centravanti arbitro del destino dei nordamericani ai Mondiali  

Nonostante la stagione deludente con i bianconeri l’attaccante è il punto fermo della sua nazionale e l’idolo assoluto della tifoseria: servono i suoi gol per raggiungere un traguardo storico

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Flop nella Juventus, leader del Canada: è questo l’identikit attuale di Jonathan David, che domani sera a Toronto debutterà ai Mondiali con la sua nazionale contro la Bosnia Erzegovina. Senza Alphonso Davies, infortunato, le speranze dei nordamericani di superare la prima fase sono legate ai suoi gol.

Juventus, la stagione flop di David

Jonathan David è stata una delle grandi delusioni della Juventus 2025/26: ingaggiato a parametro zero con un contratto principesco da 6 milioni di euro l’anno, il centravanti ex Lille si è rivelato tutt’altro che una certezza per i bianconeri, chiudendo la stagione con 8 gol in 46 presenze, ovvero con il suo peggior score da quando è diventato un calciatore professionista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oggi David rappresenta un peso per la Juve, che si augura un buon Mondiale da parte del canadese, con la speranza di rivalutare il suo cartellino e di liberarsene poi sul mercato: il Lione, a quanto pare, sembra interessato all’attaccante.

David leader del Canada

La pessima stagione con la Juventus non ha tuttavia scalfito l’immagine di David in patria. Per il Canada l’attaccante rimane un punto di riferimento tecnico e un leader, soprattutto dopo l’infortunio di Alphonso Davies, l’esplosivo esterno mancino del Bayern Monaco che inizierà in ritardo il suo Mondiale a causa dell’ennesimo infortunio della sua carriera.

Senza il laterale, sarà David a dover guidare il Canada in un torneo che si aprirà domani al Toronto Stadium con la sfida contro la Bosnia Erzegovina e che vede i nordamericani inseguire un traguardo storico: il Canada partecipa ai Mondiali solo per la terza volta e nei due precedenti (’86 e 2022) non è mai riuscito a superare il primo turno. Un obiettivo ritenuto invece oggi alla portata in un girone B che, oltre alla Bosnia, vedrà i canadesi sfidare Svizzera e Qatar.

Canada senza alternative

David non è mai stato messo in discussione nel Canada, il c.t. Jessie Marsch gli ha sempre dato fiducia durante l’anno, schierandolo titolare in tutte le amichevoli dell’ultima stagione. Una scelta dettata dal rendimento in nazionale di David, ad oggi il miglior marcatore della storia del Canada con 39 reti in 77 presenze, e anche dall’assenza di grandi alternative: il 31enne Cyle Larin, compagno d’attacco dello juventino nel 4-4-2 di Marsch, ha segnato appena 8 gol col Southampton nella Championship inglese, mentre il quasi omonimo Promise David, 21 anni, viene giudicato ancora acerbo dal c.t. nonostante una stagione da 15 gol (2 dei quali in Champions League) con i belgi dell’Unione Saint-Gilloise.

David in flessione anche nel Canada

È innegabile, però, che David non abbia vissuto un’annata felice neanche con la maglia del Canada: l’attaccante della Juventus ha segnato solo 2 gol nelle ultime 9 gare della sua nazionale, entrambi nell’amichevole pareggiata con l’Islanda lo scorso 28 marzo (2-2). La gara con la Bosnia può dunque rappresentare la prima tappa di un percorso di riscatto per David: se lo augurano il Canada e anche la Juventus, che spera di vederlo segnare ai Mondiali prima di salutarlo.