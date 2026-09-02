L'ex bomber bianconero ha già dimenticato il passato a Torino e si mette a disposizione di Simeone senza temere la fitta concorrenza, vestirà la maglia n.15

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ arrivato in prestito con diritto di riscatto, il suo stipendi di undici milioni di euro lordi annui verrà ripartita tra i due club ma Jonathan David si sente già a tutto tondo un giocatore dell’Atletico Madrid nel giorno della sua presentazione e spera di rimanerci anche in futuro. Cancellata in un amen la sua triste parentesi alla Juve. Simeone stava cercando un attaccante mobile, capace di attaccare gli spazi, dialogare con i compagni e inserirsi in area, un 9 non statico, capace di allargarsi sulle fasce, muoversi tra i difensori centrali e sfruttare la sua velocità per superare la difesa. Un tipo di giocatore diverso per un Atlético che ha già Julián Álvarez e Alexander Sórloth e aveva bisogno di ampliare le proprie opzioni offensive. E David pensa di rispondere appieno all’identikit.

David avrà la maglia n.15

L’attaccante è stato presentato questa mattina nell’auditorium del Metropolitano come nuovo membro dei Rojiblancos, in un evento a cui hanno partecipato il presidente del club Enrique Cerezo e il direttore sportivo Carlos Bucero. Vestito con una giacca nera, scarpe da ginnastica e una camicia bianca, il calciatore è stato accolto con un “benvenuto” dallo speaker della squadra, che era anche il presentatore dell’evento, prima di prendere la parola. “È un vero onore per me venire all’Atlético . Sono stato alla Juventus e ora sono all’Atlético, un club molto importante. Sono molto orgoglioso di indossare questi colori”, ha detto. “Mi trovo in un momento molto positivo e sono in un club con grandi ambizioni, e questo significa che possiamo puntare all’eccellenza, e questo mi piace molto”. Indosserà la maglia numero 15.

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“Oggi è stato il mio primo giorno, una giornata molto positiva. Ho parlato con l’allenatore, i miei compagni di squadra, lo staff tecnico… tutti mi hanno dato un caloroso benvenuto. Ho già giocato contro questo grande club e ne conosco la grandezza.”

La concorrenza folta

Competizione per il posto: “La competizione non sarà facile. Esiste in tutte le grandi squadre. Quello che posso offrire è un’ottima prestazione in allenamento, poi l’allenatore prenderà le decisioni. Ho giocato la scorsa settimana con la Juventus e ho svolto una preparazione precampionato completa. Fisicamente sono pronto.”

Il riferimento alla Juve

Poche parole sull’avventura in bianconero: “Il mio periodo alla Juve non è stato dei più facili, o almeno non quello che mi aspettavo. Sono pronto per una nuova sfida. Questo campionato si adatta perfettamente alle mie qualità. Ho un grande potenziale offensivo e sono convinto che tutto questo mi porterà fortuna. Tutti i giocatori qui sono molto talentuosi. Non saprei indicarne uno in particolare. Oggi è stato il mio primo allenamento, è andato bene e non vedo l’ora di continuare ad allenarmi e di trascorrere più tempo con loro.”

La carriera di David

Nato a Brooklyn da genitori haitiani, la sua famiglia si trasferì in Canada quando lui aveva sei anni . Lì crebbe, iniziò a giocare a calcio e gettò le basi per quello che lo avrebbe portato, a soli 18 anni, ad attraversare l’ Atlantico e diventare un professionista. La sua consacrazione definitiva è arrivata in Francia . David ha vinto la Ligue 1 nella sua prima stagione , 2020-21, e durante i suoi cinque anni al Lille è diventato uno degli attaccanti più prolifici del campionato. Ha concluso la sua esperienza lì con 109 gol e 30 assist in 232 partite . Questo bottino lo ha reso il miglior marcatore del Lille nel XXI secolo e il secondo miglior marcatore di sempre del club. È stato anche il capocannoniere della squadra in quattro delle su

Poco più di un anno fa, mentre era ancora alla ricerca di una destinazione per la stagione 2025-26, Jonathan David aveva già individuato nella Liga spagnola il campionato più adatto al suo stile di gioco. “La Liga si sposa perfettamente con il mio stile di gioco “, spiegò all’epoca il canadese in un’intervista al Guardian . Ora, poco più di un anno dopo, quel desiderio si è avverato.