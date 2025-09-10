Juventus, David rivela il gol che sogna di fare ed esce allo scoperto su Locatelli, Zhegrova e Vlahovic

Il canadese si racconta a pochi giorni da Juventus-Inter: il rapporto con i compagni di squadra. L'obiettivo: "Segnare sabato, in qualsiasi modo"

Ancora prima di Zhegrova e Openda, è stato lui il primo rinforzo in attacco: Jonathan David si gode la Juventus e mette in guardia l’Inter, banco di prova essenziale per confermare le aspirazioni bianconere e l’ottima partenza del canadese. David si è raccontato dal ritiro della nazionale: il rapporto con i compagni, le ambizioni personali, i traguardi da raggiungere.

Juventus, David mette l’Inter nel mirino

Su di lui la Juventus del nuovo corso ha puntato per primo. Corteggiato a lungo e poi agguantato a parametro zero dopo la fine del contratto col Lille, Jonathan David si è preso subito le responsabilità dell’attacco bianconero. Poi ci sono state la rinascita di Vlahovic e gli arrivi di Openda e Zhegrova, ma prima di tutti c’era lui, l’uomo venuto nato a New York e venuto dal Canada.

Con la nazionale con la foglia d’acero sulla bandiera è andato a segno nella prima delle due amichevoli disputate contro la Romania e ha giocato un’oretta abbondante contro il Galles, mostrando una buonissima forma fisica, tutt’altro che scalfita dai quasi 2.000 chilometri percorsi da un posto all’altro. C’è l’Inter nel mirino, David si farà trovare pronto, Tudor non vede l’ora di riaverlo per sé alla Continassa per il primo big match della stagione in programma sabato all’Allianz Stadium.

David vicino all’Inter? Lui chiarisce

Subito a segno al debutto in Serie A contro il Parma, il canadese è rimasto a secco a Genova, ma confida di mantenere inalterata la media realizzativa delle ultime tre stagioni: mai sotto le 25 reti a campionato, in Francia, col Lille. Ripetersi non sarà facile, lui già si immagina come potrà fare male all’Inter dopo aver segnato 5 volte al Paris Saint Germain in Ligue 1: “Il campionato italiano è molto difficile, non dico quanti gol segnerò, ma proverò a farne il più possibile. Contro l’Inter? Magari in acrobazia o segnando a un metro dalla linea di porta, qualsiasi cosa per aiutare la Juventus a vincere”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

Pure l’Inter s’era messa in fila per prenderlo dal Lille, poi l’ha spuntata la Juventus: “Ci sono stati dei contatti e dei colloqui con il mio agente, ma non approfonditi. Sono contento alla Juventus. Ho firmato sapendo che avrei giocato in una big europea, ma solo da dentro ti rendi conto della dimensione del club. Alla Juventus ogni cosa è grande e va fatta al top”.

David loda Locatelli, il rapporto con Vlahovic e Zhegrova

Locatelli è il compagno che più lo ha impressionato in questi primi mesi in bianconero, “per l’abilità nei passaggi e per la gestione dei tempi della partita”, Vlahovic è decisamente un affidabile partner in attacco: “Dusan e io ci spingiamo a vicenda in campo perché vogliamo il meglio per la squadra. Giocare con due punte? È possibile, ma sono decisioni che spettano a Tudor. Lui mi chiede sempre di essere connesso con i compagni, di muovermi nelle zone dove c’è la palla per essere d’aiuto alla squadra”.

Dal Lille, intanto, è arrivato pure Zhegrova, che David conosce benissimo: “Ho condiviso con lui diverse stagioni, è un giocatore incredibile, ha un sinistro eccezionale e un gran dribbling. È un ottimo acquisto, con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto dentro e fuori dal campo”. E poi c’è Yildiz, coccolato dalla proprietà, il volto nuovo della nuova Juventus: “Ha tutto per diventare un top player, il primo gol in Serie A l’ho segnato con un suo assist, è divertente giocare con lui”.