David Moss chiede strada a Brindisi. "Speriamo di vincere la partita, conosciamo l’importanza della sfida – dice -. Personalmente, non vorrei perdere una delle ultime possibilità di andare ai playoff. Credo che la squadra abbia talento e non manchi nulla per vincere. Il problema è che abbiamo avuto tanti alti e bassi durante la stagione, questa è la grande differenza rispetto alle altre annate. Ho capito fin dal ritiro affrontato senza i giocatori impegnati con la Nazionale che sarebbe stata una stagione diversa anche per me: siamo una squadra giovane, quest’anno ho dovuto parlare di più ai miei compagni rispetto al passato".

"Continuiamo il lavoro intrapreso e vediamo che cosa ci riserverà la stagione – prosegue il capitano della Germani -. Dovremo avere lo stesso approccio che abbiamo avuto domenica scorsa, cercando di mantenere lo stesso livello di basket il più a lungo possibile durante la partita".

"La mia motivazione risiede nella gioia di giocare a basket – chiosa l'ex Siena -. il basket è stato il mio grande amore per ampia parte della mia vita. Vorrei giocare per più anni possibile, per ora sento di poter dare ancora molto".

SPORTAL.IT | 15-03-2019 23:05