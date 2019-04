David Okereke verso l'estero

L’ottima stagione con la maglia dello Spezia, seguita al contributo dato lo scorso anno per la promozione in B del Cosenza, ha permesso a David Okereke di diventare un uomo mercato.

L’attaccante nigeriano degli Aquilotti, come riporta 'Il Secolo XIX', ha mercato in particolare all’estero. Sugli spalti del 'Picco' in occasione della sfida contro l’Ascoli erano infatti presenti osservatori del Southampton, ma anche dell’Eintracht Francoforte, quest’ultima squadra in lizza per la qualificazione alla prossima Champions League.

Avvistato anche Cristiano Giaretta, ex ds dell’Ascoli, che attualmente lavora per il Cska Sofia.



SPORTAL.IT | 17-04-2019 11:57