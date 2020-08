David Silva, Tare furioso: "Non rispetto l'uomo"

Un colpo di scena di mercato in extremis, una dolorosa beffa per la Lazio: dopo settimane di trattative alla fine David Silva ha scelto di tornare in Spagna per vestire la maglia della Real Sociedad. L’arrivo del campione spagnolo è stato ufficializzato dallo stesso club spagnolo lunedì sera: una decisione che ha fatto infuriare i vertici biancocelesti.

Sul sito ufficiale della squadra capitolina è intervenuto direttamente il direttore sportivo Igli Tare, che stava portando avanti l’affare in prima persona: “Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo”.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 18-08-2020 12:55