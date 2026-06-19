Juve, la rivincita di David: cosa cambia ora sul mercato. La promessa del bomber del Canada e il futuro di Vlahovic

L'attaccante bianconero ha vissuto una notte da sogno e da record: Spalletti spera di ritrovare il formato Canada, ma il suo futuro è ancora in bilico

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

C’è un momento in cui il ghiaccio si rompe e il rumore arriva fino a Torino. Jonathan David lo ha fatto sentire dall’altra parte dell’oceano, tra le foglie d’acero del Canada e il palcoscenico del Mondiale. Fino a pochi giorni fa era finito nel mirino di tifosi e critici: un’occasione divorata nella gara d’esordio, un errore talmente evidente da diventare virale sui social, persino quel tentativo goffo di giocare il pallone da terra con la testa che aveva scatenato ironie e meme. Poi, però, il calcio sa essere imprevedibile come una tempesta sulle Montagne Rocciose. E così David ha risposto nel modo che conosce meglio: segnando. Tre volte.

La rivincita di David e le sue parole

Nella travolgente vittoria per 6-0 del Canada contro il Qatar (rovinata dal tremendo infortunio di Koné), il centravanti della Juventus si è preso la scena con una tripletta che profuma di riscatto e che potrebbe avere conseguenze anche sul futuro bianconero. “Vieni criticato quando non segni. Voglio dire, è la vita di un attaccante. Quindi è normale”, ha dichiarato al termine della gara. Parole semplici, ma che raccontano bene il peso che il canadese si è portato sulle spalle nell’ultimo anno. Un’annata complicata alla Juventus, fatta di aspettative elevate, gol col contagocce e troppe occasioni mancate. Adesso, però, qualcosa potrebbe essere cambiato.

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Numeri da record

La tripletta contro il Qatar non è soltanto una prestazione da copertina. È soprattutto una risposta. David ha segnato in tutti i modi: un capolavoro al volo e due reti da autentico rapace d’area, quelle che Luciano Spalletti avrebbe voluto vedere con maggiore continuità anche alla Juventus. Il contrasto con l’esordio mondiale è netto. Nella prima partita il numero nove canadese si era divorato una clamorosa occasione da gol, finendo immediatamente sotto i riflettori. Bastano pochi giorni, però, per cambiare una narrazione. Da simbolo delle difficoltà offensive a protagonista assoluto della seconda giornata dei gironi, grazie anche alla fiducia del ct Marsch.

I numeri certificano la portata dell’impresa. David è diventato il secondo giocatore della Juventus nella storia a realizzare una tripletta ai Mondiali dopo Paolo Rossi nel 1982. Non solo: è il primo attaccante militante in un club italiano a segnare tre gol in una partita del Mondiale nel XXI secolo. L’ultimo calciatore di Serie A capace di riuscirci era stato Gabriel Omar Batistuta a USA 1994.Statistiche che restituiscono prestigio a un attaccante che sembrava aver smarrito fiducia e brillantezza proprio nel momento più importante della stagione.

L’anno-no alla Juventus: pochi gol, troppi errori e il dubbio sul futuro

Se il Mondiale ha mostrato la versione migliore di David, la sua prima stagione in bianconero è stata tutt’altra storia. L’attaccante canadese non è mai riuscito a trovare continuità sotto porta, alternando prestazioni opache a sporadici lampi di qualità. A pesare non sono stati soltanto i numeri, inferiori alle aspettative, ma soprattutto la sensazione di incompletezza. Troppi errori sotto porta, poca cattiveria agonistica nei momenti decisivi e una presenza spesso intermittente all’interno delle partite. La Juventus si aspettava un terminale offensivo capace di spostare gli equilibri, mentre per lunghi tratti della stagione David è sembrato un attaccante alla ricerca di sé stesso.

Ecco perché la tripletta mondiale assume un significato particolare. La domanda che ora si pongono a Torino è inevitabile: si tratta di una svolta o soltanto di un episodio isolato? La Juventus continua a credere nelle qualità del giocatore, ma il mercato resta aperto a ogni scenario. Una parte della dirigenza vede ancora in lui un patrimonio tecnico da valorizzare, mentre altre valutazioni dipenderanno dalle offerte che arriveranno e dalle strategie offensive che verranno definite nelle prossime settimane. Il Mondiale, in questo senso, potrebbe aver riacceso l’interesse di diversi club e soprattutto aver restituito valore a un attaccante che sembrava aver perso centralità nel dibattito bianconero.

Vlahovic verso l’addio

Parallelamente alla rinascita di David, continua a prendere forma il futuro lontano da Torino di Dusan Vlahovic. Cambiano i dirigenti, ma non la linea della società: Juventus e attaccante serbo sono sempre più vicini alla separazione. Negli ultimi giorni, dopo l’arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo direttore generale, si era ipotizzato un possibile rilancio rispetto alla proposta già presentata da Damien Comolli all’entourage del giocatore. Uno scenario che, almeno per il momento, non trova conferme. Anche Carnevali considera congrua l’offerta da 6 milioni di euro avanzata al centravanti e non ha intenzione di oltrepassare i limiti economici fissati dal club.

La Juventus, infatti, continua a seguire una politica di sostenibilità rigorosa e non sono previste eccezioni. Una posizione che contrasta con il gradimento tecnico di Spalletti, che avrebbe voluto trattenere Vlahovic e che nei mesi scorsi si era espresso pubblicamente nella speranza di trovare un accordo. Salvo colpi di scena, però, il destino appare già scritto. Il contratto del serbo scadrà il prossimo 30 giugno e da quel momento sarà libero di accordarsi a parametro zero con qualsiasi club. In questo scenario, la rinascita mondiale di David assume un peso ancora maggiore. Se il serbo è destinato a salutare, la Juventus ha bisogno che il canadese ritrovi definitivamente il suo istinto da bomber. La tripletta contro il Qatar non cancella una stagione deludente, ma rappresenta il primo mattone di una possibile rivincita. E a Torino, oggi più che mai, hanno bisogno di credere che quel rumore arrivato dal Canada sia soltanto l’inizio.