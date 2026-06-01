Davide Ancelotti al Lille, la telefonata di papà Carlo: cosa gli ha consigliato e la decisione sul Mondiale col Brasile

Ancelotti punta a riportare il Brasile sul tetto del mondo ma si conferma padre premuroso: che cosa ha fatto il figlio, il presidente del Lille racconta tutto

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Carlo Ancelotti, ct e padre premuroso. Già, nonostante l’imminente inizio dei Mondiali e l’ambizioso obiettivo di riportare il Brasile sul tetto del mondo, l’allenatore italiano ha avuto un ruolo prezioso nel passaggio del figlio Davide, suo braccio destro nella Seleção, al Lille. A svelarlo è stato il presidente del club francese, che oggi ha annunciato l’ingaggio del 36enne come successore di Bruno Genesio.

Davide Ancelotti al Lille: il ruolo di papà Carlo

Poche ore dopo il 6-2 del Brasile contro Panama nella prima delle due amichevoli di preparazione al Mondiale, andata in scena allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, il presidente del Lille, Olivier Letang, ha ufficializzato l’arrivo di Davide Ancelotti. Per arrivare al figlio d’arte, Letang ha rivelato di aver prima telefonato al padre, incassando il benestare del ct verdeoro.

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“Conosce la nostra realtà, è stato qui l’anno scorso quando abbiamo giocato contro il Real Madrid. Mi ha detto che è un club che lo attrae per cultura e valori”. Una volta ottenuto il via libera da Ancelotti senior, è partita la trattativa con il figlio.

Il consiglio di Carlo Ancelotti al figlio Davide

Carlo e Davide hanno condiviso numerose esperienze professionali: dal Real Madrid al Bayern Monaco, passando per Napoli, Everton e, infine, Brasile. Ora, però, il vice ct della Canarinha è pronto a spiccare il volo dopo la breve e poco fortunata parentesi da capo allenatore del Botafogo.

Nei mesi scorsi Davide Ancelotti era stato accostato anche ad alcuni club italiani, tra cui la Fiorentina, e proprio di recente ha confessato il desiderio di guidare il Milan. Per la Serie A, però, ci sarà tempo: il ritorno in Europa lo porta in Francia. Ancelotti jr ha seguito alla lettera il consiglio del padre, che gli ha detto: “Provaci senza esitazione”. Sfida accettata e nuova avventura alle porte.

La decisione di Ancelotti jr sul Mondiale col Brasile

Davide Ancelotti si separerà da Carlo, ma soltanto dopo i Mondiali. Ora ogni energia è rivolta alla Coppa: il Brasile tornerà in campo domenica 7 giugno contro l’Egitto di Mohamed Salah, mentre sette giorni più tardi farà il suo esordio nel Gruppo C contro il Marocco. A seguire, le sfide contro Haiti e Scozia.

Letang ha spiegato che il giovane allenatore è atteso a Lille il 20 luglio, vale a dire il giorno successivo alla finale. E sarà subito un banco di prova importante per Davide, visto che i Mastini sono chiamati a difendere il terzo posto conquistato nell’ultima Ligue 1 e a misurarsi con la Champions League.