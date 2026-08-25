Davide Ancelotti ha già stregato il Lille: citazioni greche dalla mitologia, calcio-spettacolo e debutto vincente

Battuto l'Angers per 2-0 nella prima giornata di Ligue1, a segno anche l'intramontabile Giroud, più vecchio dell'allenatore italiano che si paragona a Prometeo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Se papà Carlo sta ancora rimuginando sul flop ai Mondiali col Brasile, Davide Ancelotti può invece già sorridere per il suo debutto sulla panchina del Lille. C’era curiosità in Francia per la prima partita in un campionato europeo del figlio del ct auriverde e ad Angers è andato tutto per il verso giusto, anche grazie all’intramontabile Giroud, 40 anni a fine settembre, e a segno dopo soli 11’ di gioco. Il Lille si è imposto per 2-0.

La carriera di Davide Ancelotti

Scelto a luglio per raccogliere l’eredità di Bruno Genesio, il tecnico italiano di 37 anni aveva posto una condizione implicita prima di iniziare la nuova avventura: portare a termine il proprio incarico con il Brasile del padre Carlo, del quale era vice, fino alla conclusione del Mondiale. La Seleçao è stata eliminata agli ottavi di finale contro la Norvegia e soltanto allora Davide ha potuto raggiungere il Lille, chiudendo un percorso durato quattordici anni negli staff del padre: dal Paris Saint-Germain al Real Madrid, passando per Bayern Monaco, Napoli ed Everton prima dell’esperienza in solitaria al Botafogo.

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Le citazioni dell’allenatore

Davide ha già stregato i francesi e non solo per il bel calcio mostrato finora. L’aneddoto lo rivela Giroud che non aveva mai avuto prima un tecnico più giovane di lui . A 39 anni (40 tra un mese), è alle dipendenze di un manager di 37 anni: “È un allenatore di grande cultura“, ha dichiarato Giroud dopo la vittoria con l’Angers. “Noi volevamo dimostrare di cosa siamo capaci. Davide è una persona vicina ai suoi giocatori. Vogliamo ricambiare l’impegno che ci dimostra ogni giorno. Gli auguro di fare bene quest’anno”.

Ancelotti come Prometeo

L’ex bomber del Milan ha rivelato una passione che Davide cerca di trasmettere ai suoi giocatori : “Cerca sempre di comunicare con noi attraverso metafore o elementi della mitologia greca; è una cosa che lo appassiona. Sono messaggi molto potenti. Ha una mentalità aperta che cerca di infondere nei suoi giocatori. Cerca di imparare da queste grandi citazioni, da queste grandi figure”. Ad Ancelotti jr e è stato chiesto del suo amore per la mitologia greca e di paragonarsi a un personaggio mitologico. La sua scelta è stata chiara: Prometeo .

“È stato lui ad aiutare molto gli esseri umani dopo la creazione. Ha rubato il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, quindi penso che sia sempre stato dalla nostra parte . Credo fermamente anche nei rapporti umani, quindi sì, se devo scegliere qualcuno, scelgo Prometeo “, ha affermato Ancelotti. L’esordio di Davide in Ligue 1 ha dimostrato che molte delle critiche ricevute nel precampionato erano infondate e avevano più a che fare con i pregiudizi che con la realtà di un allenatore che ha trascorso anni ad imparare al fianco di uno dei migliori allenatori della storia, sulle panchine più complesse del mondo e che ha molto da offrire in una carriera che è appena agli inizi.