Davide Ancelotti al Milan può funzionare solo se accompagnato dal ritorno di Carlo

Non è passata inosservata l’intervista di Davide Ancelotti, figlio dell’attuale ct del Brasile Carlo, concessa al podcast Tripletta in un frame della sua carriera alquanto delicata per via dell’impegno, gravoso, al fianco del padre e la prospettiva che ha esternato non senza una certa spregiudicatezza. L’impatto mediatico, anche sui media nostrani, si è rivelato notevole per via dell’affetto nei riguardi dell’indimenticato ex allenatore del Milan, società che attraversa una fase di innegabile difficoltà. Per l’obiettivo Champions, per la possibile triangolazione che vede al centro Max Allegri e le cessioni che verrebbero per questioni di bilancio già a giugno.

Davide Ancelotti si candida

Insomma, la candidatura di Davide alla guida tecnica della squadra che ha segnato l’avvento dell’Ancelotti pensiero non va sottovalutata né ridotta a una mera enunciazione di principio. Il vice del Brasile ha precisato un sentiment, uno stato mentale dopo esperienze entusiasmanti e intense a Napoli, Madrid e altrove con l’obiettivo rossonero sempre sullo sfondo. la sua prima panchina “in solitaria” da allenatore al Botafogo.

“Un’esperienza che mi ha formato e mi ha reso più forte”, ha dichiarato Davide. Il Mondiale con papà Carlo e poi… “E poi spero in un club che mi intrighi. Qualche proposta sul tavolo c’è, io vorrei decidere già prima del torneo di giugno, ma vediamo”.

Il legame con il Milan

La fatidica domanda sul desiderio di tornare a occupare un posto di primo piano nel suo Milan è diretto, non celato perché è ovvio che vorrebbe misurarsi anche con questa esperienza. Accetterebbe il ruolo di allenatore rossonero? “Certo, e mi sento anche pronto per farlo”, la risposta.

Ma è una eventualità concreta? Ragionando sulla situazione Allegri, lo sarebbe se e solo se Max accettasse di interrompere il proprio rapporto lavorativo, rescindere il contratto che lo vincola al Milan che ha scadenza formale nel 2028, eventualità possibile nella prospettiva Nazionale che rimane lì, alla sua portata una volta proseguito l’iter inevitabile che ci attende.