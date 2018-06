Davide Bosio si unisce al Trento

Il Trento ha annunciato di avere acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide

Bosio, attaccante classe 1992, che ha sottoscritto un accordo con la società gialloblu sino al 30

giugno 2019.

Nato a Brescia il 9 febbraio 1992, Bosio è un attaccante centrale dallo spiccato senso del gol e

dalla buona struttura fisica (185 centimetri d'altezza per 80 chilogrammi di peso).

Cresciuto nei settori giovanili di Brescia e Montichiari, la prossima sarà la sua ottava stagione in

serie D. In carriera ha militato con Carpenedolo (26 presenze e 6 reti), Montichiari (92 presenze e

30 reti in tre annate), Seregno (22 presenze e 6 reti) e Inveruno (31 presenze e 11 reti), prima di

passare al Fiorenzuola, con cui nell'ultima stagione ha totalizzato 37 presenze e realizzato 16

marcature in campionato e 1 in Coppa Italia. Le presenze complessive in Quarta Serie sono

dunque 208, impreziosite da 69 reti.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 15:10