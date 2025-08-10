Davide Calabria, patente ritirata: estate senza pace per l’ex Milan ancora in cerca di squadra, spunta la pista greca

Ancora svincolato, l'ex capitano del Diavolo è stato sanzionato dai Carabinieri per aver utilizzato il telefonino alla guida

Estate certamente non semplice per Davide Calabria che, a 28 anni dopo 10 anni di Serie A con il Milan, a due settimane dall’inizio della nuova stagione è ancora in cerca di una squadra. Diverse le voci di mercato attorno all’ex capitano rossonero, che però in queste ore è tornato sulle prime pagine per questioni lontane dal mercato e dal calcio giocato.

Calabria alla guida con il telefonino

Lo scorso maggio aveva alzato davanti ai suoi vecchi compagni la Coppa Italia con il Bologna. Oggi, ad appena tre mesi dal successo all’Olimpico, Calabria torna a far parlare di sé per una disavventura al volante. L’esterno classe 1996 è stato, infatti, pizzicato dai Carabinieri della Compagnia di Salò mentre era utilizzava lo smartphone alla guida. Immediata la sanzione per violazione del Codice della Strada.

Patente sospesa e multa

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’episodio sarebbe avvenuto in provincia di Brescia, in centro a Puegnago del Garda, alla fine di luglio. Le Forze dell’Ordine locali non hanno potuto fare altro che multare il calciatore e sospendergli la patente. In questi casi, la legge parla chiaro: sanzione da 250 a mille euro e sospensione della patente da 15 a 60 giorni.

Futuro lontano dall’Italia?

Insomma, non un’estate indimenticabile per Calabria, che svincolato dopo undici stagioni nel nostro massimo campionato potrebbe presto dire addio all’Italia e accasarsi all’estero. Le ultime voci di mercato parlano, infatti, di un interessamento dalla Grecia, con il Panathinaikos che potrebbe provare a contattare l’entourage del calciatore e offrigli un contratto per la prossima stagione.