Davide Formolo prenota il bis tricolore. “Diventare il campione d’Italia è un obiettivo di tutti i corridori – ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Basta parlare con chi c’è riuscito in passato: vi spiegheranno della magia che ha la maglia una volta presa. Ed è proprio così: ha qualcosa di speciale. Semmai ho un rimpianto: le poche occasioni avute per esibirla. L’anno scorso una caduta in Spagna mi ha fatto chiudere la stagione in anticipo, poi sappiamo cosa è accaduto da marzo in poi“.

“Tra pochi giorni dovrò rimettere in palio il titolo. Bissarlo sarebbe bellissimo, anche perché si corre nel mio Veneto e la salita della Rosina la conosco benissimo. Non sarà semplice, ci sono tanti avversari in grado di vincere. Compresi i miei compagni Aru e Ulissi. La doppietta è difficile, non impossibile“ ha concluso.

OMNISPORT | 19-08-2020 12:08