Davide Frattesi non può aspettare oltre l'Inter e la Roma, comunque vada sarà sul mercato

Tutto cambia perché nulla muti. Il reiterarsi del ritorno di Davide Frattesi a Roma acquisisce, alla vigilia di ogni sessione di calciomercato, la sua centralità come tema portante addirittura struggente nel magma liquido delle notizie che acquisiscono sostanza nella parabola breve. Sappiamo della complicata condizione attraversata, sul piano professionale, da Frattesi in questa Inter che, passata da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, non riserva alcuno spazio per il centrocampista. Le promesse sono state disattese, almeno nella misura in cui si sarebbe atteso il giocatore dopo il confronto con il neo allenatore. La Roma è in attesa di giudizio, del suo.

La Roma segue ancora Frattesi

Da qualche giorno si sussurra, sull’onda delle esternazioni dell’esperto di mercato Matteo Moretto, che la Roma non avrebbe ceduto nella convinzione che Frattesi, romano di Fidene e di scuola laziale, sarebbe nella lista dei possibili acquisti da parte del club dei Friedkin in continua evoluzione (e revisione). Il conflitto che attraversa le figure centrali del progetto, da Ranieri a Gasp e gli altri, non è indifferente.

Così torna Frattesi, l’uomo per tante stagioni e in credito con chi avrebbe consegnato a quel Davide osannato e celebrato le chiavi del centrocampo, ma senza mai riconoscergli la continuità attesa. Credeva di arrivare da titolare, ma non è mai stato così.

Quarta sessione di calciomercato con incognita Frattesi

Frattesi è nel pieno della sua maturità calcistica e, con il senno di poi, la scelta dell’Inter gli ha consentito sulla carta di fare un salto di qualità rispetto al Sassuolo (a guardare quel che ne è seguito), però non può e non deve essere negato quanto ciò abbia avuto un prezzo.