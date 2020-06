Davide Moretti: "Ecco perché ho scelto Milano"

Davide Moretti in un'intervista a QS ha motivato la sua scelta di lasciare Texas Tech e trasferirsi a Milano, dove ha firmato un contratto triennale con l'Olimpia: "Uno dei motivi è essere allenato da Ettore Messina, davvero uno dei più bravi in Europa. Ho grande stima per lui e non vedo l'ora di imparare. Voglio dimostrare di poterci stare, non mi fermerò un attimo in estate".

"Penso che il mio percorso al college mi permetterà di arrivare più pronto all'impatto con l'Euroleague rispetto ad un coetaneo che non ha fatto questa esperienza. Il sogno NBA? Non lo tolgo dal cassetto, ho ancora un anno di eleggibilità per il draft e vedremo, ma poi c'è tutta la carriera davanti, magari ci saranno tempi più lunghi ma provero ad arrivarci".

L'esperienza in Texas: "Negli Usa lo sport è una industria, in tre anni ho preso 15 kg di muscoli, ho passato tante ore al video ad analizzare e migliorare i miei movimenti. Mi sento completo e migliorato".

