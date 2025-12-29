Davide Tizzano, morto l'olimpionico di Seul e Atlanta: aveva 57 anni, era presidente della FederCanottaggio

L'ex campione, che si era distinto anche nella vela prima di intraprendere la carriera dirigenziale, si è spento improvvisamente a Napoli. I funerali martedì 30 dicembre.

Un fulmine a ciel sereno, una notizia talmente brutta da assomigliare a un pugno sferrato da un peso massimo e diretto dritto nello stomaco. Davide Tizzano è morto, l’eroe di Seul 1988 e Atlanta 1996 se n’è andato ad appena 57 anni, proprio quando era coinvolto a pieno regime nelle attività propedeutiche ai Giochi del Mediterrano di Taranto 2026 (di cui era presidente del Comitato Organizzatore) e nelle mille e più iniziative della Federazione Italiana Canottaggio, di cui era stato eletto presidente per il quadriennio 2025-2028. Un fuoriclasse assoluto, Tizzano. Da atleta prima e da dirigente poi.

Tizzano è morto, addio al grande campione di canottaggio

Il primo organo d’informazione a lanciare la notizia dell’improvvisa scomparsa di Tizzano è stato il quotidiano Il Mattino, con una breve nota che ha fatto in breve il giro dei social scatenando sconcerto, sgomento e profondo dolore. Nato a Napoli il 21 maggio 1968, talento cresciuto sotto i colori giallorossi del Circolo Canottieri, Tizzano si è laureato campione olimpico a vent’anni nel 1988 a Seul nel quattro di coppia, insieme a Piero Poli, Gianluca Farina e Agostino Abbagnale. Con Abbagnale si sarebbe ripetuto otto anni dopo, nelle acque di Atlanta, conquistando l’oro olimpico nel due di coppia.

Vela, le esperienze col Moro di Venezia e Mascalzone Latino

In mezzo, un’altra straordinaria avventura. Nel 1992, infatti, Tizzano ha preso parte alla sua prima campagna nella America’s Cup di vela, facendo parte dell’equipaggio del Moro di Venezia che, con Paul Cayard al timone, ha conquistato la Louis Vuitton Cup. Un’avventura che Tizzano avrebbe rivissuto quindici anni più tardi, nel 2007 a Valencia con Mascalzone Latino, stavolta senza i risultati brillanti della precedente avventura. Da napoletano purosangue, avrebbe apprezzato tantissimo, da appassionato anzitutto, la Coppa America 2027 in programma nelle acque di Bagnoli, con un format rinnovato e spettacolare.

Davide Tizzano, quel messaggio all’ospedale Cardarelli del 2023

E invece purtroppo Tizzano si è spento prima di godersi lo spettacolo. Due anni fa aveva ringraziato pubblicamente l’ospedale Cardarelli per avergli “ridato la possibilità di tornare alle mie attività professionali. Voglio inviarvi questo messaggio dal centro di Formia, dove si allenano i più grandi atleti olimpici italiani”. Un messaggio rivolto all’equipe del reparto di Ematologia con Trapianto di Midollo, diretto dalla dottoressa Alessandra Picardi. Non è ancora chiaro se l’improvvisa scomparsa di Tizzano sia legata alle conseguenze dei pregressi problemi ematologici: quel che è certo è che l’ex olimpionico, fino a pochi giorni fa, era in piena attività. Come sempre. I funerali si terranno martedì 30 dicembre alle 17 nella Basilica di Capodimonte, a Napoli.

Morte Tizzano, il dolore di Abbagnale e del presidente Coni

La FederCanottaggio ha pubblicato una nota in memoria del suo presidente scomparso: “La sua luce non si spegnerà mai e guiderà per sempre i suoi figli Rosanna, Vittoria, Giuseppe Leone e sua moglie Roberta”. A Tizzano anche il ricordo di Giuseppe Abbagnale: “Provo un dispiacere enorme e profondo per la persona, per il ruolo che occupava, per quello che ha rappresentato per il mondo del canottaggio. Una persona così giovane, sembra un paradosso. La vita ci abitua a cose che apparentemente non hanno senso ma che purtroppo avvengono. Abbiamo lavorato insieme otto anni in federazione, è stato il mio vicepresidente”. Commosso anche il ricordo del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio: “Il mondo dello sport perde un grande campione”.