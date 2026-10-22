Dopo vari messaggi e qualche frecciatina, Davidovich Fokina si è finalmente guadagnato la chiamata di Ferrer in Coppa Davis, dove la Spagna si presenterà da favorita assoluta forte di uno squadrone che potrà contare anche su Alcaraz e Jodar

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A poco meno di un mese dall’inizio delle Final 8 di Coppa Davis che si terranno dal 24 al 29 novembre a Bologna, David Ferrer ha divulgato la lista dei pre-convocati sciogliendo le riserve su Alejandro Davidovich Fokina, che dopo una tournée asiatica da incorniciare è stato chiamato per rappresentare la Spagna al fianco di Rafael Jodar e, ovviamente, Carlos Alcaraz. Un terzetto da paura, che rende inevitabilmente le Furie Rosse la squadra favorita a conquistare l’Insalatiera, con l’Italia di Filippo Volandri che invece si ritrova con sempre meno certezze.

Le scelte di Ferrer per i pre-convocati

Se Alcaraz e Jodar apparivano fin da subito sicuri di un posto (probabilmente anche da titolari) nell’ultima Spagna di David Ferrer, che dopo questa edizione lascerà il proprio incarico a Marc Lopez, quella di Davidovich Fokina appariva invece tutt’altro che scontata. Il capitano iberico non ha per potuto ignorare l’incredibile stato di forma di Alejandro, che durante la tournée asiatica ha conquistato ben due tornei, l’ATP 250 di Chengdu e il Masters 1000 di Shanghai, quest’ultimo battendo durante il proprio percorso due top-10 come Frances Tiafoe e, soprattutto, Alexander Zverev e il connazionale Jodar in finale. Insieme ai tre sopracitati Ferrer ha chiamato anche Pedro Martinez e Marcel Granollers.

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Spagna netta favorita per le Final 8 di Coppa Davis

Una super squadra per Ferrer, che inevitabilmente si presenterà come grande favorita a Bologna potendo contare sul n°3 ATP Alcaraz, che pur non essendo il cemento indoor la sua superficie preferita rimane pur sempre il giocatore più temibile insieme a Zverev tra quelli che saranno presenti in Italia, il n°11 Jodar, autentica rivelazione del 2026 e senza tanti dubbi il miglior n°2 delle Final 8, e il n°13 Davidovich Fokina, sulla carta una riserva di lusso che sarebbe titolare con ogni probabilità in tutte le altre squadre in questo momento, oltre a una coppia di doppio composta da Granollers e Martinez (o magari un Carlitos in versione Sinner delle scorse edizioni per l’Italia) che ha ben poco da invidiare alle altre.

L’Italia si lecca le ferite, quanti dubbi per Volandri

Una situazione diametralmente opposta a quella di Ferrer purtroppo invece la sta vivendo Volandri, che dopo i tre successi consecutivi nelle passate edizioni difficilmente riuscirà a ripetersi anche quest’anno. Oltre all’assenza di Sinner infatti il capitano azzurro si ritrova anche a dover fare i conti con la stato di forma certamente non entusiasmante degli altri candidati a vestire la maglia azzurra. Anche l’unico che al momento appare certo di una convocazione, ovvero il n°6 ATP Flavio Cobolli, infatti sta attraversando il momento più difficile della stagione che cercherà di mettersi alle spalle nei prossimi e ultimi tornei della stagione, mentre tutti gli altri giocatori, da Darderi a Berrettini, passando per Musetti (che qualche segnale incoraggiante da Lione lo sta però mandando) e Arnaldi, per un motivo o per un altro devono ritrovare la propria miglior forma in breve tempo se vorranno sperare in una chiamata e, soprattutto, in uno storico poker azzurro in Coppa Davis.